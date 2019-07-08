Из Нижнего Бестяха паромы будут курсировать до последнего пассажира
На паромной переправе Нижний Бестях-Якутск работают 12 паромов и пять причалов
Отследить расписание движения паромов можно в мобильных приложениях «Best Parom» и «Умный паром».
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8 июля состоится торжественное закрытие VII Спортивных игр народов Якутии в Амге. В связи с этим сотрудниками Минтранса установлено круглосуточное дежурство.
- Сегодня все паромы будут работать до последнего пассажира. Регулируют движение автомобилей сотрудники ГИБДД, — отмечают в министерстве.
Кроме того, на переправе Нижний Бестях установлены две камеры, транслирующие обстановку в онлайн режиме. Отследить расписание движения паромов можно в мобильных приложениях «Best Parom» и «Умный паром».
ИСТОЧНИК KP.RU