2019-07-08T06:33:08+03:00
Общество

Из Нижнего Бестяха паромы будут курсировать до последнего пассажира

На паромной переправе Нижний Бестях-Якутск работают 12 паромов и пять причалов
Мария Удовкина
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Отследить расписание движения паромов можно в мобильных приложениях «Best Parom» и «Умный паром».Отследить расписание движения паромов можно в мобильных приложениях «Best Parom» и «Умный паром».
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8 июля состоится торжественное закрытие VII Спортивных игр народов Якутии в Амге. В связи с этим сотрудниками Минтранса установлено круглосуточное дежурство.

- Сегодня все паромы будут работать до последнего пассажира. Регулируют движение автомобилей сотрудники ГИБДД, — отмечают в министерстве.

Кроме того, на переправе Нижний Бестях установлены две камеры, транслирующие обстановку в онлайн режиме. Отследить расписание движения паромов можно в мобильных приложениях «Best Parom» и «Умный паром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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