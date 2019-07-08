2019-07-08T06:13:18+03:00
Общество

Водоканал Якутска сообщает о временном отключении воды

Холодная вода будет отключена 8, 9, 10 июля
Мария Удовкина
Поделиться:
Отключение связано с промывкой и дезинфекцией водолиний.Отключение связано с промывкой и дезинфекцией водолиний.
Изменить размер текста:

С 22:00 8 июля до 6:00 9 июля в связи с промывкой и дезинфекцией будет произведена временная остановка подачи холодной воды по водолинии «Водоузел №2 – котельная ЯГУ-1» (1-й участок). Под отключение попадают: кварталы 28, 29, 202, 203, 53, 125, А, Б, В, 1, 60, 63, 64, 67, 61, 57, 36, Залог.

С 22:00 9 июля до 6:00 10 июля временно отключат холодную воду по водолинии «Водоузел №2 – Водоузел №4». Под отключение попадают: кварталы 36, 140, 141, 142, 128, 56, 62, 71, жилой дом №7 по улице Короленко, Дом печати, Институт водного транспорта, Дом правительства №2.

С 22:00 10 июля до 6:00 11 июля в промывка и отключение холодной воды будет произведено по водолинии «Водоузел №2 – котельная ЯГУ-1» (2-й участок). Под отключение попадают: кварталы Б, В, 1, 60, 63, 64, 67, 61, 57, 36, Залог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двум общественникам из Якутии присуждены российские государственные награды
Сардаана Осипова взяла два первых места на чемпионате по силовому экстриму в Лос-Анджелесе
Более 33 миллионов рублей должны гаражно-строительные кооперативы «Якутскэнерго»
В Амге сыграли в «Чистые игры»
За прошедшие сутки в Якутии произошли два ДТП со смертельным исходом
Из Нижнего Бестяха паромы будут курсировать до последнего пассажира
Возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда на Чульманской ТЭЦ
Якутский борец Арыйаан Тютрин примет участие в международном турнире в Польше
Следком начал проверку обстоятельств смерти людей в реке в районе 203 микрорайона Якутска
Нерюнгринский район может получить дополнительные средства на расселение из аварийного жилья
Прогноз погоды на 7 июля
Айсен Николаев проверил состояние реки Чульман
В республике тушат 8 лесных пожаров
В Алданском и Вилюйском районах найдены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
На пляже 202 микрорайона обнаружены двое утонувших
В Якутии объявлен конкурс на лучший сценарий для будущего кино
«Вы – надежда нашего города»: Сардана Авксентьева встретилась со сборной Якутска в Амге
Четыре проекта из Якутии вошли в реестр лучших практик по благоустройству
В Амге на Играх народов Якутии наградили первых чемпионов и призеров