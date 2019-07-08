Водоканал Якутска сообщает о временном отключении воды

СЕГОДНЯ 06:13 2019-07-08T06:13:18+03:00

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С 22:00 8 июля до 6:00 9 июля в связи с промывкой и дезинфекцией будет произведена временная остановка подачи холодной воды по водолинии «Водоузел №2 – котельная ЯГУ-1» (1-й участок). Под отключение попадают: кварталы 28, 29, 202, 203, 53, 125, А, Б, В, 1, 60, 63, 64, 67, 61, 57, 36, Залог.

С 22:00 9 июля до 6:00 10 июля временно отключат холодную воду по водолинии «Водоузел №2 – Водоузел №4». Под отключение попадают: кварталы 36, 140, 141, 142, 128, 56, 62, 71, жилой дом №7 по улице Короленко, Дом печати, Институт водного транспорта, Дом правительства №2.

С 22:00 10 июля до 6:00 11 июля в промывка и отключение холодной воды будет произведено по водолинии «Водоузел №2 – котельная ЯГУ-1» (2-й участок). Под отключение попадают: кварталы Б, В, 1, 60, 63, 64, 67, 61, 57, 36, Залог.

ИСТОЧНИК KP.RU