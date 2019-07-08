2019-07-08T07:30:09+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда на Чульманской ТЭЦ

В результате инцидента один работник погиб, второй получил ожоги рук
Мария Удовкина
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Причиной несчастного случая стало халатное отношение работодателя к безопасным условиям труда.Причиной несчастного случая стало халатное отношение работодателя к безопасным условиям труда.
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13 мая 2019 года на Чульманской ТЭЦ при выполнении работ по расшлаковке котлоагрегата произошел выброс горящей пыли. В результате один работник погиб, второй получил термические ожоги рук.

Причиной несчастного случая стало халатное отношение работодателя к безопасным условиям труда, а также нарушение правил при эксплуатации тепломеханического оборудования тепловых сетей.

Возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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