2019-07-08T04:04:51+03:00
Происшествия

Следком начал проверку обстоятельств смерти людей в реке в районе 203 микрорайона Якутска

Машина с двумя погибшими обнаружили в акватории реки
Нинель ГУСЕВА
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Личности погибших мужчины и женщины установлены.Личности погибших мужчины и женщины установлены.
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Следком Якутии проводит процессуальную проверку по факту обнаружения в реке машины с телами мужчины и женщины. 6 июля внедорожник с двумя погибшими вытащили из реки в районе 203 микрорайона.

Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя республиканского следкома Анастасия Петрова, личности погибших установлены. В настоящее время проводятся необходимые исследования, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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