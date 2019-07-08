Следком начал проверку обстоятельств смерти людей в реке в районе 203 микрорайона Якутска

СЕГОДНЯ 04:04 2019-07-08T04:04:51+03:00

Машина с двумя погибшими обнаружили в акватории реки

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Следком Якутии проводит процессуальную проверку по факту обнаружения в реке машины с телами мужчины и женщины. 6 июля внедорожник с двумя погибшими вытащили из реки в районе 203 микрорайона.

Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя республиканского следкома Анастасия Петрова, личности погибших установлены. В настоящее время проводятся необходимые исследования, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU