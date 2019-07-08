Следком начал проверку обстоятельств смерти людей в реке в районе 203 микрорайона Якутска
Машина с двумя погибшими обнаружили в акватории реки
Личности погибших мужчины и женщины установлены.
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Следком Якутии проводит процессуальную проверку по факту обнаружения в реке машины с телами мужчины и женщины. 6 июля внедорожник с двумя погибшими вытащили из реки в районе 203 микрорайона.
Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя республиканского следкома Анастасия Петрова, личности погибших установлены. В настоящее время проводятся необходимые исследования, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU