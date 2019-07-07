Нерюнгринский район может получить дополнительные средства на расселение из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-07T07:53:56+03:00

Нерюнгринский район может рассчитывать на допфинансирование, если в этом году полностью выполнит взятые на себя обязательства.

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Айсен Николаев побывал в Нерюнгринском районе. Особое внимание глава Якутии уделил вопросам переселения граждан из аварийного жилья.

В 2019 году в поселке Чульман планируют расселить 10 аварийных домов общей площадью свыше 3 800 квадратных метров, где проживают 152 человека. В ближайшее время начнется строительство нового 24-квартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья на ул. Транспортная. Запланированный срок сдачи в эксплуатацию - конец 2020 года.

- У нас есть районы, которые по первому этапу программы практически не вели работу и только сейчас начинают втягиваться, из-за чего возникает множество ошибок и жалоб, а освоение выделенных средств идет очень слабо. Если мы увидим, что у вас есть возможности расселить не 40, а, допустим, 80 домов, то финансирование, выделенное районам, которые слабо выстроили эту работу, будет сниматься и направляться в те муниципальные образования, которые лучше справляются с поставленной задачей, - отметил Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU