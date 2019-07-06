Айсен Николаев проверил состояние реки Чульман

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-06T11:59:13+03:00

Он сообщил, что лично следит за тем, чтобы все мероприятия по очищению были выполнены

Изменить размер текста: A A

5 июля Айсен Николаев встретился с руководителями промышленных предприятий, которые стали виновниками загрязнения реки Чульман.

Руководитель республики заявил, что лично следит за тем, чтобы все мероприятия по очищению реки Чульман были выполнены.

- Мы знаем, что промышленные предприятия вносят большой вклад в социально-экономического развитие Южной Якутии, но, несмотря на это, во главу угла всегда должны ставиться вопросы сохранения экологии. Люди бьют тревогу, и это правильно. Самое главное сейчас – выполнить все мероприятия, которые помогут избежать той картины, которая была весной прошлого года и весной текущего года, – сказал Айсен Николаев, обращаясь к руководителям компаний «Якутуголь» и «Колмар».

Напомним, что ранее промышленные компании «Якутуголь» и «Колмар» привлекались к административной ответственности за ненадлежащее выполнение природоохранных мероприятий. Также им было поручено принять меры по уменьшению выбросов, загрязняющих реку и атмосферный воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU