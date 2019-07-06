В республике тушат 8 лесных пожаров
Всего задействовано 143 человека и 10 единиц техники
Общая площадь, пройдённая огнем - 673 642 тысяч гектар.
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По состоянию на 6 июля в республике принимаются меры по тушению 8 лесных пожаров, из них действующих – 6: в Верхоянском, Нюрбинском, Сунтарском и Ленском районах.
В тушении пожаров привлечено всего 143 человека и задействовано 10 единиц техники. Предварительная причина возгораний в Мирнинском, Ленском, Нюрбинском и Сунтарском районах – сухие грозы, в Верхоянском районе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий.
Труднодоступные и удаленные земли находятся под постоянным наблюдением. Общая площадь, пройдённая огнем - 673 642 тысяч гектар.
ИСТОЧНИК KP.RU