2019-07-06T10:33:52+03:00
Происшествия

В республике тушат 8 лесных пожаров

Всего задействовано 143 человека и 10 единиц техники
Мария Удовкина
Поделиться:
Общая площадь, пройдённая огнем - 673 642 тысяч гектар.Общая площадь, пройдённая огнем - 673 642 тысяч гектар.
Изменить размер текста:

По состоянию на 6 июля в республике принимаются меры по тушению 8 лесных пожаров, из них действующих – 6: в Верхоянском, Нюрбинском, Сунтарском и Ленском районах.

В тушении пожаров привлечено всего 143 человека и задействовано 10 единиц техники. Предварительная причина возгораний в Мирнинском, Ленском, Нюрбинском и Сунтарском районах – сухие грозы, в Верхоянском районе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий.

Труднодоступные и удаленные земли находятся под постоянным наблюдением. Общая площадь, пройдённая огнем - 673 642 тысяч гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды на 7 июля
Айсен Николаев проверил состояние реки Чульман
В Алданском и Вилюйском районах найдены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
На пляже 202 микрорайона обнаружены двое утонувших
В Якутии объявлен конкурс на лучший сценарий для будущего кино
«Вы – надежда нашего города»: Сардана Авксентьева встретилась со сборной Якутска в Амге
Четыре проекта из Якутии вошли в реестр лучших практик по благоустройству
В Амге на Играх народов Якутии наградили первых чемпионов и призеров
Общественники посетили пункт полиции в аэропорту Якутска
Прогноз погоды на 6 июля
Лжесотрудница банка похитила у жителя Якутска более полумиллиона рублей
Долг за электричество 115 дачных кооперативов Якутска превышает 20 млн рублей
В Намском районе по «горячим следам» раскрыта кража музыкальных инструментов
Эксперты Массачусетского технологического института высоко оценили потенциал Якутии
В Верхоянском районе продолжаются работы по стабилизации лесопожарной обстановки
В Якутии установлены сроки сбора плодов и ягод
Пять столкнувшихся машин и наезд на велосипедиста: в Якутске за один день произошло 14 автоаварий
Якутские дистанционные мошенники обокрали жителей разных регионов на сумму свыше 500 тысяч рублей
Лесной пожар рядом Якутском близок к локализации
На федеральной трассе «Лена» внедряют дорожное «ноу-хау»
В Якутии перед судом предстанет депутат наслежного совета, напавший с лопатой на сотрудника ДПС
В ночь с пятницы на субботу в Якутске на несколько часов отключат холодную воду
В Якутии тушат 12 лесных пожаров на площади 689,5 гектара
Якутские ученые получили стипендию Президента РФ на развитие космических технологий
В одном из районов Якутии восстановили энергоснабжение, нарушенное ливнями и шквалистым ветром
Волейболистки, травмированные на Играх народов Якутии, продолжили участие в соревнованиях
Сардана Трофимова завоевала первое золото на Играх народов Якутии в Амге
Жители Дальнего Востока смогут оформить льготную ипотеку уже к концу года