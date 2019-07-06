В Алданском и Вилюйском районах найдены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
В результате вертолетного облета в районе падения РП 983 в Алданском районе найдено два фрагмента створки головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2».
- Вчера был осуществлен визуальный осмотр согласно координатам зафиксированным радарными установками. Фрагменты обнаружены в густой чаще леса, очагов возгорания не обнаружено. Поисковые работы будут продолжены с понедельника, - сообщил старший госинспектор Алданского комитета государственного экологического надзора Петр Иванов.
Кроме того, в Вилюйском районе нашли три фрагмента второй ступени РН «Союз-2».
Специалисты министерства экологии Якутии отобрали пробы природных сред на мониторинговых точках и в местах обнаружения фрагментов.
ИСТОЧНИК KP.RU