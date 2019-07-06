На пляже 202 микрорайона обнаружены двое утонувших
Устанавливаются личности и обстоятельства трагедии
Как сообщили в ведомстве, при обследовании дна обнаружена машина с двумя погибшими.
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В акватории 202 микрорайона обнаружен автомобиль с двумя погибшими, сообщили ЯСИА в пресс-службе МЧС Якутии. На месте работают три водолаза. В настоящее время ведутся работы по подъему автомобиля.
Как сообщили в ведомстве, при обследовании дна обнаружена машина с двумя погибшими.
- Утонувшие доставлены на берег. Сейчас ведутся работы по подъему автомобиля. Личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливаются полицией, — сообщил старший группы начальник ПСП Игорь Любинец.
ИСТОЧНИК KP.RU