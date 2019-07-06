В Якутии объявлен конкурс на лучший сценарий для будущего кино

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-06T08:22:31+03:00

Для участия в конкурсе рассматриваются работы авторов без возрастных ограничений

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Министерство экологии Якутия объявляет конкурс на лучший сценарий полнометражного кино хронометражем свыше 60 минут «Лучший сценарий станет фильмом!».

Для участия в конкурсе рассматриваются работы авторов без возрастных ограничений. При этом не имеют значения образование, место работы, гражданство и место проживания.

Главный приз конкурса – финансовое вознаграждение, съёмка фильма по сценарию победителя с возможностью участия в кинофестивалях, а также информационное освещение всех этапов производства.

Прием и рассмотрение сценариев начинаются 26 июля 2019 года и заканчиваются 30 июля 2019 года. Подведение итогов состоится в августе 2019 года в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU