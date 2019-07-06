2019-07-06T06:30:21+03:00
Спорт

«Вы – надежда нашего города»: Сардана Авксентьева встретилась со сборной Якутска в Амге

Глава города отметила, что ее главная задача на Играх – поддержка и помощь команде
Мария Удовкина
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По итогам первого дня соревнования у сборной команды Якутска 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей по адаптивным видам спорта и легкой атлетике.По итогам первого дня соревнования у сборной команды Якутска 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей по адаптивным видам спорта и легкой атлетике.
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4 июня в Амге Сардана Авксентьева встретилась со сборной команды столицы республики.

Глава Якутска выразила слова радости и гордости за своих спортсменов.

- Вы – надежда нашего города. Находиться среди вас это живое воодушевление. Моя главная задача на Играх – это поддержка и помощь нашей команде. Поэтому, в любой момент можете обратиться ко мне, положиться и рассчитывать на меня, - подчеркнула Сардана Авксентьева.

Начальник управления физической культуры и спорта Якутска Константин Бурцев отметил, что впервые за 11 лет его работы у сборной команды Якутска на дистанциях 5, 10 километров среди мужчин есть призер, занявший 3 место - Николай Копырин.

Якутск на VII Играх народов республики представляют 217 спортсменов по всем 16 видам спорта. По итогам первого дня соревнования у сборной команды Якутска 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей по адаптивным видам спорта и легкой атлетике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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