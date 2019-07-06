2019-07-06T04:49:31+03:00
Общество

Четыре проекта из Якутии вошли в реестр лучших практик по благоустройству

В Топ-25 вошли «Бульвар учителя» и Сквер труженикам тыла в Якутске
Мария Удовкина
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Глава Якутии подчеркнул, что современные общественные пространства должны появляться не только в столице республики, но и в других районах.Глава Якутии подчеркнул, что современные общественные пространства должны появляться не только в столице республики, но и в других районах.
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Четыре проекта из Якутии вошли в реестр лучших практик по благоустройству по итогам 2018 года по версии Минстроя России.

Городской парк культуры и отдыха имени Чиряева в Нерюнгри вошёл в число 165 лучших проектов в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом». Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Так же в Топ-25 вошли «Бульвар учителя» и Сквер труженикам тыла в Якутске. 117-е место занял проект Бердигестяхского наслега «Двор как общественное пространство».

Глава Якутии подчеркнул, что современные общественные пространства должны появляться не только в столице республики, но и в других районах.

- Я уверен, что реализация таких проектов позволит качественно улучшить жизнь населения и сделать комфортным проживание в наших населённых пунктах, – сказал Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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