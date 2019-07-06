2019-07-06T03:44:14+03:00
Спорт

В Амге на Играх народов Якутии наградили первых чемпионов и призеров

Одними из первых получили свои заветные медали легкоатлеты с ограниченными возможностями здоровья
Мария Удовкина
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Победителей поздравил министр спорта Якутии Иннокентий Григорьев. Фото: ЯСИА.Победителей поздравил министр спорта Якутии Иннокентий Григорьев. Фото: ЯСИА.
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На площади Славы в Амге вручили медали первым чемпионам и призёрам Спортивных игр народов Якутии. 58 комплектов медалей разыграли участники легкоатлетической программы. Всего на Играх будет разыграно 246 комплектов, сообщает ЯСИА.

Победителей поздравил министр спорта Якутии Иннокентий Григорьев. Он отметил, что во время Игр уже были поставлены новые рекорды.

Одними из первых получили свои заветные медали легкоатлеты с ограниченными возможностями здоровья. Старший судья по адаптивным видам спорта Игр народов Якутии Василий Оленов рассказал, что включение в программу Игр данных видов спорта является большим достижением. Он сам является одним из инициаторов включения этих видов легкой атлетики в республиканские соревнования.

- Благодарю всех организаторов, что включили нас в программу и проявили лояльность к людям с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошли хорошо. Спортсмены очень рады окунуться в атмосферу такого масштабного мероприятия, — рассказал Василий Оленов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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