Прогноз погоды на 6 июля

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-05T11:36:18+03:00

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6 июля в Якутске пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ветер ночью юго-восточный, днем западный 4-9 м/с, днем порывы 9-14 м/с, температура воздуха ночью +12+14, днем +18+20°.

На северо-востоке, западе, местами в центральных районах небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы, ветер при грозах и на побережье порывистый до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +10+15, на западе до +18, на севере +5+10, днем +25+30, при дожде +20+25, на севере, северо-востоке +15+20, на юго-западе, юге до +34°.

ИСТОЧНИК KP.RU