2019-07-05T11:36:18+03:00
Происшествия

Прогноз погоды на 6 июля

Ожидаются кратковременные дожди
Мария Удовкина
Поделиться:
Температура воздуха днем +18+20°.Температура воздуха днем +18+20°.
Изменить размер текста:

6 июля в Якутске пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ветер ночью юго-восточный, днем западный 4-9 м/с, днем порывы 9-14 м/с, температура воздуха ночью +12+14, днем +18+20°.

На северо-востоке, западе, местами в центральных районах небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы, ветер при грозах и на побережье порывистый до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +10+15, на западе до +18, на севере +5+10, днем +25+30, при дожде +20+25, на севере, северо-востоке +15+20, на юго-западе, юге до +34°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественники посетили пункт полиции в аэропорту Якутска
Лжесотрудница банка похитила у жителя Якутска более полумиллиона рублей
Долг за электричество 115 дачных кооперативов Якутска превышает 20 млн рублей
В Намском районе по «горячим следам» раскрыта кража музыкальных инструментов
Эксперты Массачусетского технологического института высоко оценили потенциал Якутии
В Верхоянском районе продолжаются работы по стабилизации лесопожарной обстановки
В Якутии установлены сроки сбора плодов и ягод
Пять столкнувшихся машин и наезд на велосипедиста: в Якутске за один день произошло 14 автоаварий
Якутские дистанционные мошенники обокрали жителей разных регионов на сумму свыше 500 тысяч рублей
Лесной пожар рядом Якутском близок к локализации
На федеральной трассе «Лена» внедряют дорожное «ноу-хау»
В Якутии перед судом предстанет депутат наслежного совета, напавший с лопатой на сотрудника ДПС
В ночь с пятницы на субботу в Якутске на несколько часов отключат холодную воду
В Якутии тушат 12 лесных пожаров на площади 689,5 гектара
Якутские ученые получили стипендию Президента РФ на развитие космических технологий
В одном из районов Якутии восстановили энергоснабжение, нарушенное ливнями и шквалистым ветром
Волейболистки, травмированные на Играх народов Якутии, продолжили участие в соревнованиях
Сардана Трофимова завоевала первое золото на Играх народов Якутии в Амге
Жители Дальнего Востока смогут оформить льготную ипотеку уже к концу года