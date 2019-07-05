2019-07-05T11:32:12+03:00
Происшествия

Лжесотрудница банка похитила у жителя Якутска более полумиллиона рублей

Мобильные аферисты продолжают обманывать якутян
Мария Удовкина
Поделиться:
Мужчина продиктовал более 10 кодов подтверждения операции, несмотря на то, что в смс-сообщении говорилось, что данный код нельзя называть даже сотрудникам банка.Мужчина продиктовал более 10 кодов подтверждения операции, несмотря на то, что в смс-сообщении говорилось, что данный код нельзя называть даже сотрудникам банка.
Изменить размер текста:

Лжесотрудница банка похитила у 57-летнего жителя Якутска более полумиллиона рублей. Женщина представилась специалистом банка.

Звонившая сообщила, что с его карты пытаются несанкционировано перевести деньги, и попросила назвать коды из смс-сообщения, чтобы отменить транзакцию.

Мужчина продиктовал мошеннице более 10 числовых кодов подтверждения, несмотря на то, что в смс-сообщении говорилось, что их нельзя называть даже сотрудникам банка. После этого ему пришло несколько уведомлений о списании с карты денег.

В общей сложности аферисты похитили у потерпевшего 581 940 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественники посетили пункт полиции в аэропорту Якутска
Прогноз погоды на 6 июля
Долг за электричество 115 дачных кооперативов Якутска превышает 20 млн рублей
В Намском районе по «горячим следам» раскрыта кража музыкальных инструментов
Эксперты Массачусетского технологического института высоко оценили потенциал Якутии
В Верхоянском районе продолжаются работы по стабилизации лесопожарной обстановки
В Якутии установлены сроки сбора плодов и ягод
Пять столкнувшихся машин и наезд на велосипедиста: в Якутске за один день произошло 14 автоаварий
Якутские дистанционные мошенники обокрали жителей разных регионов на сумму свыше 500 тысяч рублей
Лесной пожар рядом Якутском близок к локализации
На федеральной трассе «Лена» внедряют дорожное «ноу-хау»
В Якутии перед судом предстанет депутат наслежного совета, напавший с лопатой на сотрудника ДПС
В ночь с пятницы на субботу в Якутске на несколько часов отключат холодную воду
В Якутии тушат 12 лесных пожаров на площади 689,5 гектара
Якутские ученые получили стипендию Президента РФ на развитие космических технологий
В одном из районов Якутии восстановили энергоснабжение, нарушенное ливнями и шквалистым ветром
Волейболистки, травмированные на Играх народов Якутии, продолжили участие в соревнованиях
Сардана Трофимова завоевала первое золото на Играх народов Якутии в Амге
Жители Дальнего Востока смогут оформить льготную ипотеку уже к концу года