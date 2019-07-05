Лжесотрудница банка похитила у жителя Якутска более полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-05T11:32:12+03:00

Мужчина продиктовал более 10 кодов подтверждения операции, несмотря на то, что в смс-сообщении говорилось, что данный код нельзя называть даже сотрудникам банка.

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Лжесотрудница банка похитила у 57-летнего жителя Якутска более полумиллиона рублей. Женщина представилась специалистом банка.

Звонившая сообщила, что с его карты пытаются несанкционировано перевести деньги, и попросила назвать коды из смс-сообщения, чтобы отменить транзакцию.

Мужчина продиктовал мошеннице более 10 числовых кодов подтверждения, несмотря на то, что в смс-сообщении говорилось, что их нельзя называть даже сотрудникам банка. После этого ему пришло несколько уведомлений о списании с карты денег.

В общей сложности аферисты похитили у потерпевшего 581 940 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU