2019-07-05T10:38:53+03:00
Общество

Долг за электричество 115 дачных кооперативов Якутска превышает 20 млн рублей

В течение июня энергетики были вынуждены отключить свет неплательщикам
Мария Удовкина
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По словам директора «Якутскэнерго» злостные неплательщики создают некомфортные условия для проживания и отдыха.По словам директора «Якутскэнерго» злостные неплательщики создают некомфортные условия для проживания и отдыха.
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115 дачных кооперативов не рассчитались с энергетиками в полном объеме. В том числе 9 товариществ должны за потребленную энергию более 500 тысяч рублей, 15 – свыше 300 тысяч и 86 – по 10 тысяч рублей каждый.

В течение июня энергетики вынуждено применили частичное и полное ограничение подачи электроэнергии. Лишь после этого садово-огороднические товарищества нашли возможность погасить задолженность полностью или заключить соглашения о реструктуризации задолженности.

- Злостные неплательщики создают некомфортные условия для проживания и отдыха не только членам собственного кооператива или товарищества, но и не дают возможности энергокомпании проводить в полном объеме ремонт, модернизацию и реконструкцию энергетических объектов. Якутскэнерго не может себе позволить кредитовать потребителей, которые не соблюдают платежную дисциплину, – отметила Наталья Корягина, директор Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

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