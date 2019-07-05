Долг за электричество 115 дачных кооперативов Якутска превышает 20 млн рублей
115 дачных кооперативов не рассчитались с энергетиками в полном объеме. В том числе 9 товариществ должны за потребленную энергию более 500 тысяч рублей, 15 – свыше 300 тысяч и 86 – по 10 тысяч рублей каждый.
В течение июня энергетики вынуждено применили частичное и полное ограничение подачи электроэнергии. Лишь после этого садово-огороднические товарищества нашли возможность погасить задолженность полностью или заключить соглашения о реструктуризации задолженности.
- Злостные неплательщики создают некомфортные условия для проживания и отдыха не только членам собственного кооператива или товарищества, но и не дают возможности энергокомпании проводить в полном объеме ремонт, модернизацию и реконструкцию энергетических объектов. Якутскэнерго не может себе позволить кредитовать потребителей, которые не соблюдают платежную дисциплину, – отметила Наталья Корягина, директор Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
ИСТОЧНИК KP.RU