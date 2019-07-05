В Намском районе по «горячим следам» раскрыта кража музыкальных инструментов
Общая сумма ущерба составила 52 тысячи рублей
Похищенное изъято и возвращено владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Пьяный 29-летний рецидивист после праздничного концерта на Ысыахе проходил за сценой и заметил упакованные в чехлы музыкальные инструменты. Пока артисты были заняты сбором вещей, подозреваемый похитил бас-гитару, баян и ноутбук. Чужое имущество злоумышленник планировал сбыть.
Общая сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.
Однако через несколько часов он был обнаружен полицейскими. Похищенное изъято и возвращено владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU