В Намском районе по «горячим следам» раскрыта кража музыкальных инструментов

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-05T08:51:50+03:00

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Пьяный 29-летний рецидивист после праздничного концерта на Ысыахе проходил за сценой и заметил упакованные в чехлы музыкальные инструменты. Пока артисты были заняты сбором вещей, подозреваемый похитил бас-гитару, баян и ноутбук. Чужое имущество злоумышленник планировал сбыть.

Общая сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

Однако через несколько часов он был обнаружен полицейскими. Похищенное изъято и возвращено владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU