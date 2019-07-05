В Верхоянском районе продолжаются работы по стабилизации лесопожарной обстановки

СЕГОДНЯ 06:39 2019-07-05T08:57:18+03:00

Всего по Якутии по состоянию на 5 июля принимаются меры по тушению 8 лесных пожаров.

Изменить размер текста: A A

На территории Верхоянского района сохраняется сложная лесопожарная обстановка. В настоящее время в улусе ведутся работы по тушению 4 лесных и 7 природных пожаров. Всего в ликвидации пожаров задействовано 202 человека и 31 техника. Большинство лесных пожаров возникли по причине перехода огня в лесной фонд с земель иных категорий.

- Из-за высокой захламленности лесных участков и труднодоступности территорий, работы преимущественно ведутся ручным способом. Прямой угрозы населенным пунктам нет. Интенсивность пожаров средняя и слабая, но горит болотистая местность и мари, потому наблюдается задымление. Потушить торфяник очень сложная и трудоемкая задача, - отметил Иннокентий Кычкин, заместитель руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов

Всего по Якутии по состоянию на 5 июля принимаются меры по тушению 8 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 300 га, из них 6 действующих.

ИСТОЧНИК KP.RU