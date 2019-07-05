2019-07-05T05:44:35+03:00
Общество

В Якутии установлены сроки сбора плодов и ягод

Временные рамки позволяют без ущерба для лесных ресурсов собирать любимые ягоды, грибы и орехи
Мария Удовкина
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Из-за жаркого лета сбор ягод можно начитать уже с 10 июля.Из-за жаркого лета сбор ягод можно начитать уже с 10 июля.
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Нынче лето раннее и жаркое, поэтому в 10 числах июля уже можно начинать собирать всеми любимую землянику в Амгинском, Усть-Алданском и Намском районах. С 15 июля в Мегино-Кангаласском, Таттинском, Хангаласском, Чурапчинском районах можно начинать собирать землянику и красную смородину. Голубику можно собрать начиная с 20 июля. Малину в Вилюйском районе – с 20-25 августа.

Черная смородина и брусника поспеют к середине августа. Охту можно будет собрать в северных районах с первой декады августа.

Чернику в нынешнем сезоне разрешено собирать с начала августа в Мирнинском районе, а в Ленском, Нерюнгринском районе можно собирать к середине августа.

Кедровый орех без ущерба можно будет заготавливать не раньше, чем с 25 августа, а в некоторых районах – лишь с 2 сентября. Собирать можно только упавшие шишки.

По сбору грибов ограничений нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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