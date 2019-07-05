Якутские дистанционные мошенники обокрали жителей разных регионов на сумму свыше 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:05 2019-07-05T04:05:36+03:00

Сейчас все трое находятся под стражей. Фото: Архив "КП"

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Трое рецидивистов создали в социальных сетях страницы, на которых размещали объявления с оказанием помощи в получении и восстановлении водительских прав. Для достоверности они представлялись сотрудниками ГБДД.

За свои «услуги» злоумышленники брали от 20 до 55 тысяч рублей. Полученные деньги несколько раз переводились с одних банковских карт на другие, пока не доходили до рук мошенников.

От действия мужчин пострадали жители Якутии, Алтайского и Забайкальского краев, Омской области и других регионов страны. Общая сумма ущерба составила свыше 500 тысяч рублей.

Сейчас все трое находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU