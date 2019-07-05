Лесной пожар рядом Якутском близок к локализации
Угрозы населенным пунктам нет
В тушении задействованы 27 человек и две единицы спецтехники.
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4 июля загорелся лес примерно в трех километрах от озера Чочур-Мыран, неподалеку от территории Ботанического сада.
В тушении задействованы 27 человек и две единицы спецтехники.
Как сообщил руководитель управления ЧС Якутска Виталий Бобинов, угрозы строениям Ботанического сада и населенным пунктам нет. Произведена вспашка по периметру территории возгорания, которая составляет около 3 Га, пожар близок к локализации.
ИСТОЧНИК KP.RU