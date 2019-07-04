На федеральной трассе «Лена» внедряют дорожное «ноу-хау»
На федеральной трассе «Лена» продолжается нанесение шумовой разметки, начатое в 2017 году.
Дорожное «ноу-хау» представляет собой выпуклые полосы, объединенные в блоки, которые при проезде по ним автомобиля вызывают вибрацию. Специфические ощущения заставляют водителя уменьшить скорость и максимально сконцентрироваться.
В этом сезоне дорожники планируют нанести шумовую разметку на шести участках автодороги «Лена» в Алданском и Мегино-Кангаласском районах республики на общей площади более 90 «квадратов».
Общая протяженность трассы «Лена», которая проходит по территории двух районов Амурской области и четырех районов Якутии, - 1157 км.
ИСТОЧНИК KP.RU