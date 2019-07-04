На федеральной трассе «Лена» внедряют дорожное «ноу-хау»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-04T11:21:00+03:00

В этом сезоне дорожники планируют нанести шумовую разметку на шести участках трассы.

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На федеральной трассе «Лена» продолжается нанесение шумовой разметки, начатое в 2017 году.

Дорожное «ноу-хау» представляет собой выпуклые полосы, объединенные в блоки, которые при проезде по ним автомобиля вызывают вибрацию. Специфические ощущения заставляют водителя уменьшить скорость и максимально сконцентрироваться.

В этом сезоне дорожники планируют нанести шумовую разметку на шести участках автодороги «Лена» в Алданском и Мегино-Кангаласском районах республики на общей площади более 90 «квадратов».

Общая протяженность трассы «Лена», которая проходит по территории двух районов Амурской области и четырех районов Якутии, - 1157 км.

ИСТОЧНИК KP.RU