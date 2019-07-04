2019-07-04T10:36:23+03:00
Происшествия

В Якутии перед судом предстанет депутат наслежного совета, напавший с лопатой на сотрудника ДПС

За применение насилия в отношении представителя власти народному избраннику грозит крупный штраф
Нинель ГУСЕВА
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Обвиняемый вину признал.Обвиняемый вину признал.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Якутии перед судом предстанет депутат наслежного совета, напавший с лопатой на сотрудника ДПС. Инцидент произошел 22 июня в селе Оросу Верхневилюйского района во время Ысыаха.

Инспектор дорожно-патрульной службы, охранявший общественный порядок во время праздника, увидел, как пьяный депутат бьет свою сожительницу. Сотрудник полиции потребовал прекратить драку, чем только разозлил домашнего тирана.

Мужчина схватил лопату и несколько раз ударил ею стража порядка по голове, руке и правому предплечью. К счастью, инспектор ДТП отделался ушибами и ссадинами. Буяна скрутили и доставили в местный отдел полиции.

Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый вину признал. За применение насилия в отношении представителя власти народному избраннику грозит штраф до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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