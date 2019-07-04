2019-07-04T10:10:31+03:00
Общество

В ночь с пятницы на субботу в Якутске на несколько часов отключат холодную воду

Ограничения коснутся жителей района аэропорта
Нинель ГУСЕВА
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Временная остановка водоснабжения связана с ремонтом запорной арматуры.Временная остановка водоснабжения связана с ремонтом запорной арматуры.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь с пятницы, 5 июля, на субботу, 6 июля, в Якутске отключат холодную воду. Ограничения коснутся жителей района аэропорта.

Как сообщает пресс-служба «Водоканала», с 22:00 5 июля до 1:00 6 июля будет произведена временная остановка подачи холодной воды по водолинии «КП Авиапорт – Водоузел №3».

Под отключение попадут частный сектор по автостраде 50 лет Октября, частично улицы Тихонова и Стрекаловского.

С 1:00 до 4:00 6 июля не будет холодной воды в Техноцентре, на автомойке «Мойдодыр» и АЗС «Туймаада-Нефть».

Временная остановка водоснабжения связана с ремонтом запорной арматуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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