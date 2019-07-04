2019-07-04T09:56:45+03:00
Происшествия

В Якутии тушат 12 лесных пожаров на площади 689,5 гектара

Леса горят в четырех районах республики
Нинель ГУСЕВА
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В Верхоянском районе на землях иных категорий действуют пять пожаров на общей площади 243,5 тысячи га.В Верхоянском районе на землях иных категорий действуют пять пожаров на общей площади 243,5 тысячи га.
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В Якутии тушат 12 лесных пожаров, в том числе 8 действующих, на площади 689,5 гектара. Леса горят в четырех районах республики: Верхоянском (3 пожара на общей площади 207 га), Мирнинском (один пожар, 15 га), Нюрбинском (3 пожара на общей площади 56 га) и Сунтарском (один пожар, 84,5 га).

Предварительная причина возгораний в Мирнинском, Нюрбинском и Сунтарском районах – сухие грозы. В Верхоянском районе причиной возгорания стал переход огня на леса с земель иных категорий.

Еще 4 лесных пожара на площади 327 га локализованы в Ленском, Олекминском, Намском и Оймяконском районах. В тушении пожаров задействованы 361 человек и 28 единиц техники.

На труднодоступных землях лесного фонда Якутии под постоянным наблюдением находятся 106 зарегистрированных термоточек в Алданском, Кобяйском, Нерюнгринском, Ленском, Томпонском, Момском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Мирнинском, Абыйском, Оймяконском, Сунтарском, Среднеколымском, Жиганском, Усть-Янском, Усть-Майском и Олекминском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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