В одном из районов Якутии восстановили энергоснабжение, нарушенное ливнями и шквалистым ветром
Наибольший ущерб непогода нанесла Ленскому району
Аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме.
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Электроснабжение потребителей Ленского энергорайона восстановлено в полном объеме. На ликвидацию последствий грозового фронта с ливнями и шквалистым ветром ушло три дня.
С 1 июля сотрудники Западных электрических сетей работали в режиме повышенной готовности. Аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме. Энергетики установили 40 новых опор вместо упавших, убрали с линий упавшие деревья и ветки, расчистили подъездные пути к линиям.
В устранении последствий стихии были задействованы 36 специалистов и 14 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU