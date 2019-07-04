2019-07-04T09:06:15+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии восстановили энергоснабжение, нарушенное ливнями и шквалистым ветром

Наибольший ущерб непогода нанесла Ленскому району
Нинель ГУСЕВА
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Аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме.Аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме.
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Электроснабжение потребителей Ленского энергорайона восстановлено в полном объеме. На ликвидацию последствий грозового фронта с ливнями и шквалистым ветром ушло три дня.

С 1 июля сотрудники Западных электрических сетей работали в режиме повышенной готовности. Аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме. Энергетики установили 40 новых опор вместо упавших, убрали с линий упавшие деревья и ветки, расчистили подъездные пути к линиям.

В устранении последствий стихии были задействованы 36 специалистов и 14 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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