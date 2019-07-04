Волейболистки, травмированные на Играх народов Якутии, продолжили участие в соревнованиях

СЕГОДНЯ 06:50 2019-07-04T06:52:43+03:00

Пятеро спортсменок готовы продолжить участие в соревнованиях, две остальные - под вопросом

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Пятеро волейболисток из Амгинского района и Якутска, пострадавшие в первый день Игр, продолжат свое участие в соревнованиях.

Участие Аины Жерготовой из Амгинского района и капитана женской волейбольной сборной Якутска Светланы Муратовой - под вопросом. Несмотря на то, что спортсменка заявила, что чувствует себя хорошо и настаивала на продолжении участия в соревнованиях, медкомиссия сочла необходимым направить ее в Якутск для дополнительного обследования, сообщает ЯСИА.

Напомним, 3 июля в многофункциональном спортивном зале обрушилось ограждение отопительной системы, из-за чего пострадали семеро спортсменок – пятеро из Амгинского района и двое из города Якутска, — а также болельщики.

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ИСТОЧНИК KP.RU