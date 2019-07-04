Волейболистки, травмированные на Играх народов Якутии, продолжили участие в соревнованиях
Пятеро волейболисток из Амгинского района и Якутска, пострадавшие в первый день Игр, продолжат свое участие в соревнованиях.
Участие Аины Жерготовой из Амгинского района и капитана женской волейбольной сборной Якутска Светланы Муратовой - под вопросом. Несмотря на то, что спортсменка заявила, что чувствует себя хорошо и настаивала на продолжении участия в соревнованиях, медкомиссия сочла необходимым направить ее в Якутск для дополнительного обследования, сообщает ЯСИА.
Напомним, 3 июля в многофункциональном спортивном зале обрушилось ограждение отопительной системы, из-за чего пострадали семеро спортсменок – пятеро из Амгинского района и двое из города Якутска, — а также болельщики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Все пострадавшие в ходе волейбольного матча в Амге отпущены домой
Серьезных травм спортсмены не получили (подробнее)
На VII Спортивных играх в Амге из-за обрушения ограждения пострадали лидеры волейбольных команд
Инцидент произошел во время первых матчей по волейболу (подробнее)
В Якутии во время спортивных игр обрушилось ограждение, пострадали 9 человек, в том числе двое детей
На время инцидента соревнования по волейболу были приостановлены (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU