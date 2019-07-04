Сардана Трофимова завоевала первое золото на Играх народов Якутии в Амге

СЕГОДНЯ 05:43 2019-07-04T05:44:49+03:00

В забеге на 5000 метров она финишировала с результатом 16:31’36 минут

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В женском забеге на 5000 метров участвовали 14 легкоатлеток. Победа досталась одной из лучших спортсменок республики Сардане Трофимовой, выступающей за Верхневилюйский улус. Она финишировала с результатом 16:31’36 минут, сообщает ЯСИА.

- Настроение и атмосфера на высоком уровне. Амга очень хорошо нас встретила, что касается и погоды — для стайеров она идеальна. Новый стадион прекрасен, дорожное покрытие хорошее — ни жесткое, ни мягкое. Золотая середина, — отметила она.

Впереди именитую марафонку ждёт Московский марафон, который будет для неё хорошей тренировкой перед сборами.

Второй стала Надежда Бут (16:58’86) из Амгинского улуса, третьей — Изабелла Борисова (18:00’26) из Намцев. Отметим, что все три спортсменки тренируются у одного тренера — Татьяны Жирковой.

ИСТОЧНИК KP.RU