Жители Дальнего Востока смогут оформить льготную ипотеку уже к концу года

СЕГОДНЯ 05:03 2019-07-04T05:03:45+03:00

В регионах Дальнего Востока более 15 тысяч молодых семей не имеют собственного жилья.

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Первые ипотечные договоры со льготной ставкой 2% жители Дальнего Востока смогут оформить к концу текущего года, сообщает ЯСИА.

Механизм будет доступен молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Льготная ипотека будет доступна для покупки, строительства или ремонта жилья. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет без первоначального взноса.

Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей.

В регионах Дальнего Востока более 15 тысяч молодых семей не имеют собственного жилья.

- По данным регионов 15,8 тысяч молодых семей состоят на учете, как нуждающиеся в жилых помещениях. При этом 8 тысяч человек заявили, что готовы построить свое жилье на «дальневосточном гектаре», вот мы и хотим помочь им в этом, — резюмировал министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

ИСТОЧНИК KP.RU