Жители Дальнего Востока смогут оформить льготную ипотеку уже к концу года
Первые ипотечные договоры со льготной ставкой 2% жители Дальнего Востока смогут оформить к концу текущего года, сообщает ЯСИА.
Механизм будет доступен молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Льготная ипотека будет доступна для покупки, строительства или ремонта жилья. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет без первоначального взноса.
Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей.
В регионах Дальнего Востока более 15 тысяч молодых семей не имеют собственного жилья.
- По данным регионов 15,8 тысяч молодых семей состоят на учете, как нуждающиеся в жилых помещениях. При этом 8 тысяч человек заявили, что готовы построить свое жилье на «дальневосточном гектаре», вот мы и хотим помочь им в этом, — резюмировал министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
ИСТОЧНИК KP.RU