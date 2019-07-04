В Якутске высажено более 1 миллиона цветов

СЕГОДНЯ 03:45 2019-07-04T03:45:39+03:00

Кроме того, в 2019 году планируется посадить 14 700 деревьев и кустарников.

Изменить размер текста: A A

В городе Якутске по данным на 3 июля высажено более 8 тысяч саженцев древесных растений и порядка 1,3 млн цветов.

Основной ассортимент цветочных насаждений составляют петунии, кохии, бархатцы, циннерарии, георгины, клещевина.

Лидерами в посадке стали жители Центрального, Промышленного и Автодорожного округов.

Кроме того, в 2019 году планируется посадить 14 700 деревьев и кустарников. В основном, это саженцы березы, лиственницы, шиповника, боярышника – они являются местными растениями, которые способны прижиться в климатических условиях города и не требуют столь тщательного ухода, обильного полива.

Всего посажено 1 311 400 цветов – это 87 % от запланированных 1,5 миллионов цветущих растений.

ИСТОЧНИК KP.RU