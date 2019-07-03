2019-07-03T10:58:52+03:00
Спорт

Все пострадавшие в ходе волейбольного матча в Амге отпущены домой

Серьезных травм спортсмены не получили
Мария Удовкина
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Двоим спортсменкам из команд Якутска и Амгинского улуса рекомендовано воздержаться от участия в Играх.Двоим спортсменкам из команд Якутска и Амгинского улуса рекомендовано воздержаться от участия в Играх.
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Спортсмены и болельщики, пострадавшие в ходе волейбольного матча в Амге не получили серьезных травм. Сейчас все они отпущены из больницы, двоим волейболисткам рекомендовано воздержаться от дальнейшего участия в турнире, сообщил ЯСИА министр спорта Якутии Иннокентий Григорьев. Соревнования продолжаются в штатном режиме.

- Пострадавшие дети были с родителями, их уже выписали из больницы. Двоим спортсменкам из команд Якутска и Амгинского улуса рекомендовано воздержаться от участия в Играх. Однако, капитан женской сборной Якутска по волейболу Светлана Муратова хочет продолжить участие в соревнованиях. Я попросил ее выполнить рекомендации врачей – воздержаться от продолжения игры, — прокомментировал он.

Напомним, сегодня утром, в ходе матча по волейболу между сборными Амгинского и Нерюнгринского районов обрушилось перекрытие батареи отопления высотой в 1,2 метра, на которое забрались особо активные болельщики. В результате пострадали восемь человек, из них шесть спортсменов и двое болельщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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