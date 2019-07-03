2019-07-03T10:32:40+03:00
Происшествия

11 пожаров действуют на территории Якутии

В тушении привлечено 319 человек
Мария Удовкина
Поделиться:
Труднодоступные места контролируются космическим мониторингом.Труднодоступные места контролируются космическим мониторингом.
Изменить размер текста:

По состоянию на 3 июля в республике принимаются меры по тушению 13 лесных пожаров на площади 796 га, из них действующих – 11.

В тушении пожаров привлечено всего 319 человек.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды на 4 июля
Все пострадавшие в ходе волейбольного матча в Амге отпущены домой
В Якутии возбуждено уголовное дело за незаконную добычу бурого угля
В Якутии на развитие киноиндустрии выделят почти полмиллиарда рублей за 6 лет
Молодой ученый СВФУ выиграл грант Российского научного фонда
В Ленском районе ведутся работы по восстановлению энергоснабжения
На трассе «Колыма» отремонтируют более 90 км покрытия
В Ленске мать-одиночка стала жертвой мобильных мошенников
На VII Спортивных играх в Амге из-за обрушения ограждения пострадали лидеры волейбольных команд
Правительство Якутии выделило деньги пострадавшим в Иркутской области
В пяти районах республики ожидаются обильные осадки
Рыболовецкое судно для якутской родовой общины построят в Благовещенске
Прогноз погоды на 3 июля
В СВФУ будут готовить магистров кинематографии
В Якутии состоится Гражданский форум-2019
Цифровизацию услуг Пенсионного фонда обсудят в Якутии
На время проведения VII Спортивных игр в Амгу будут летать самолеты
Дело замдиректора «Теплосервиса» направлено в суд