11 пожаров действуют на территории Якутии

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-03T10:32:40+03:00

В тушении привлечено 319 человек

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По состоянию на 3 июля в республике принимаются меры по тушению 13 лесных пожаров на площади 796 га, из них действующих – 11.

В тушении пожаров привлечено всего 319 человек.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.

ИСТОЧНИК KP.RU