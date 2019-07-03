11 пожаров действуют на территории Якутии
В тушении привлечено 319 человек
Труднодоступные места контролируются космическим мониторингом.
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По состоянию на 3 июля в республике принимаются меры по тушению 13 лесных пожаров на площади 796 га, из них действующих – 11.
В тушении пожаров привлечено всего 319 человек.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.
ИСТОЧНИК KP.RU