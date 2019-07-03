В Якутии возбуждено уголовное дело за незаконную добычу бурого угля
Незаконная деятельности за год принесла организации 62 миллиона рублей
На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.Фото: Архив "КП"
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Организация в лице 43-летнего руководителя заключила ряд договоров на поставку бурого угля, не имея на то соответствующей лицензии.
Незаконная деятельности за год принесла организации 62 миллиона рублей.
На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU