2019-07-03T10:00:04+03:00
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело за незаконную добычу бурого угля

Незаконная деятельности за год принесла организации 62 миллиона рублей
Мария Удовкина
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На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.Фото: Архив "КП"
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Организация в лице 43-летнего руководителя заключила ряд договоров на поставку бурого угля, не имея на то соответствующей лицензии.

Незаконная деятельности за год принесла организации 62 миллиона рублей.

На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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