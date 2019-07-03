В Якутии на развитие киноиндустрии выделят почти полмиллиарда рублей за 6 лет

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-03T09:26:37+03:00

К 30 августа будет создана дирекция Якутского международного кинофествиаля.

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Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года. Средства будут направлены на создание авторского, дебютного, анимационного, детского кино, экранизацию произведений якутской литературы, а также совместное кинопроизводство с российскими и иностранными кинокомпаниями.

Кроме того, предусмотрены расходы на промоушен — продвижение якутского кино на российские и международные кинорынки, сообщает ЯСИА.

Кроме того, правительству республики предстоит рассмотреть возможность финасирования строительства кинопавильона с вспомогательными цехами новым оборудованием на базе «Саха фильма».

Большая работа предстоит Министерству культуры и духовного развития. В частности к 30 августа будет создана дирекция Якутского международного кинофествиаля.

ИСТОЧНИК KP.RU