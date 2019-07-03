СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-03T09:00:52+03:00

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Молодой ученый Института математики и информатики Александр Васильев выиграл в Конкурсе на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов.

Проект «Разработка вычислительных алгоритмов и программного обеспечения для решения задач переноса нейтронов в ядерном реакторе на базе новых математических моделей SP3 приближения» получил положительные отзывы экспертов.

В рамках исследования ставится задача разработки вычислительных алгоритмов решения стационарных и нестационарных краевых задач переноса нейтронов в SP3 приближении методом конечных элементов с учетом гетерогенной структуры активной зоны реактора.

Срок реализации проекта 3 года. Молодой ученый СВФУ выиграл грант Российского научного фонда в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU