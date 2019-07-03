В Ленском районе ведутся работы по восстановлению энергоснабжения

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-03T08:00:45+03:00

Сильный порыв ветра оставил без электричества около 26 тысяч жителей

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2 июля министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников в режиме видеоконференцсвязи провел заседание штаба по поводу аварийного отключения электричества в Ленском районе из-за сильных порывов ветра.

Со вчерашнего дня в районе ведутся аварийно-восстановительные работы. Сегодня осталось восстановить энергоснабжение 2,5 тысячам жителям. Вначале аварийно-восстановительных работ эта цифра составляла порядка 26 тысяч.

На аварийно-восстановительных работах задействованы 5 бригад. Самые большие повреждения в городе Ленске.

Дмитрий Садовников отметил, что циклон перемещается в Олекминский улус, где тоже могут быть сильные порывы ветра. В связи с этим он указал усилить дежурство аварийных бригад в этих районах для устранения возможных аварий на объектах генерации электросетевого хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU