В Ленске мать-одиночка стала жертвой мобильных мошенников

СЕГОДНЯ 05:56 2019-07-03T05:57:44+03:00

Мошенник подключил к номеру потерпевшей услугу «Мобильный банк» и похитил деньги с ее банковской карты.

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39-летней жительнице Ленска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником мобильной компании. Он сообщил женщине, что с её номера были несанкционированно сняты деньги, и сейчас компания готова компенсировать расходы. Звонивший попросил её назвать данные банковской карты, а также код подтверждения операций.

Вскоре женщина получила SMS-уведомление о списании 4600 рублей и поняла, что ее обманули.

Выяснилось, что мошенник подключил к её номеру услугу «Мобильный банк» и похитил деньги с банковской карты потерпевшей. Также установлено, что звонок поступил из Приморского края.

Женщина одна воспитывает ребенка-инвалида.

ИСТОЧНИК KP.RU