В Ленске мать-одиночка стала жертвой мобильных мошенников
39-летней жительнице Ленска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником мобильной компании. Он сообщил женщине, что с её номера были несанкционированно сняты деньги, и сейчас компания готова компенсировать расходы. Звонивший попросил её назвать данные банковской карты, а также код подтверждения операций.
Вскоре женщина получила SMS-уведомление о списании 4600 рублей и поняла, что ее обманули.
Выяснилось, что мошенник подключил к её номеру услугу «Мобильный банк» и похитил деньги с банковской карты потерпевшей. Также установлено, что звонок поступил из Приморского края.
Женщина одна воспитывает ребенка-инвалида.
ИСТОЧНИК KP.RU