На VII Спортивных игр в Амге из-за обрушения ограждения пострадали лидеры волейбольных команд

СЕГОДНЯ 05:25 2019-07-03T05:25:07+03:00

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На игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района пришло огромное число болельщиков, не всем удалось поместиться на зрительские трибуны спорткомплекса. Чтобы увидеть игру своих команд, болельщики вынуждены были смотреть матч с разных позиций, сообщает «Спорт Якутии».

Несколько человек забрались на неположенные для зрителей ограждения батареи вдоль стен. Деревянная конструкция не выдержала и обрушилась. В результате пострадали несколько человек, в их числе и лидеры женской волейбольной команды Амгинского улуса Клавдия Павлова, Римма Долгунова и Айыына Жерготова, а также мастер спорта России, капитан женской сборной Якутска Светлана Муратова.

Медицинская бригада увезла пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU