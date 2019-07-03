Правительство Якутии выделило деньги пострадавшим в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:07 2019-07-03T05:07:11+03:00

В скором времени будет организован добровольный сбор средств.

Изменить размер текста: A A

По поручению Айсена Николаева правительство региона выделило средства для пострадавших от стихийных бедствий в Иркутской области. Сопутствующее распоряжение подписал премьер-министр Якутии Владимир Солодов.

- Мы не должны оставаться в стороне от беды, постигшей наших соседей. В этих условиях правительство республики приняло решение оказать финансовую помощь Иркутской области в размере 1 млн рублей. Кроме того, в ближайшие дни мы запустим добровольный сбор средств для помощи пострадавшим от стихии, чтобы каждый неравнодушный якутянин мог внести свой личный вклад, - прокомментировал он.

Напомним, сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов, частично разрушена автомобильная инфраструктура. Почти 2,6 тысячи человек эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU