2019-07-03T03:47:13+03:00
Общество

Рыболовецкое судно для якутской родовой общины построят в Благовещенске

Моторный бот «Аллаиха» будет ловить рыбу на реке Индигирка
Мария Удовкина
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Построить и доставить в Якутию его планируют к сентябрю.Построить и доставить в Якутию его планируют к сентябрю.
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На Благовещенском судостроительном заводе прошла церемония закладки рыбопромыслового судна для родовой кочевой общины из Якутии.

Моторный бот «Аллаиха» будет ловить рыбу на реке Индигирке. Построить и доставить в Якутию его планируют к сентябрю, сообщает МинАрктики.

На «Аллаихе» будут плавать всего два человека: капитан и матрос. По инициативе заказчика судно модернизировали.Стоимость рыболовецкого бота — 14 миллионов рублей. Деньги на его постройку выделено из республиканского бюджета.

Как объяснил министр сельского хозяйства Якутии Прокопий Николаев, регион нацелен на развитие рыбного промысла в Арктической зоне. Сельскохозяйственный кооператив «Аллаиха» с каждым годом увеличивает объемы вылова северной рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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