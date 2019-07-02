Прогноз погоды на 3 июля

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-02T11:46:50+03:00

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В Якутске днем небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, температура воздуха ночью +8+10, днем +18+20°.

На юге, юго-востоке, востоке, днем 5 июля на северо-западе, западе умеренный дождь, на севере ночью с небольшим снегом. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью +1+6, местами +6+11, на севере -2,+3, днем +14+19, на юго-западе, местами на западе +23+28, на севере +8+13, местами +3+8°.

ИСТОЧНИК KP.RU