В СВФУ будут готовить магистров кинематографии

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-02T11:06:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северо-Восточном федеральном университете презентовали новое направление магистратуры «Кино и литература циркумполярного региона». Эксклюзивную программу обучения реализует Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ.

Партнерами магистерской программы выступают компания «Сахафильм», Союз кинематографистов Якутии, Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, Ассоциация кинокритиков Казахстана, Национальная киноакадемия Кыргызской республики.

Программа обучения подразумевает практические и теоретические дисциплины по двум обязательным модулям, в которые входят основы писательского мастерства, интерпретация художественного текста, основы киноведения, киносценарий как литературная основа фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU