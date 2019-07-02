2019-07-02T11:06:31+03:00
Звезды

В СВФУ будут готовить магистров кинематографии

Эксклюзивную программу обучения реализует Институт зарубежной филологии и регионоведения
Мария Удовкина
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Программа обучения подразумевает практические и теоретические дисциплиныПрограмма обучения подразумевает практические и теоретические дисциплины
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В Северо-Восточном федеральном университете презентовали новое направление магистратуры «Кино и литература циркумполярного региона». Эксклюзивную программу обучения реализует Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ.

Партнерами магистерской программы выступают компания «Сахафильм», Союз кинематографистов Якутии, Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, Ассоциация кинокритиков Казахстана, Национальная киноакадемия Кыргызской республики.

Программа обучения подразумевает практические и теоретические дисциплины по двум обязательным модулям, в которые входят основы писательского мастерства, интерпретация художественного текста, основы киноведения, киносценарий как литературная основа фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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