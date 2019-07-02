2019-07-02T10:35:29+03:00
Общество

В Якутии состоится Гражданский форум-2019

В рамках форума состоятся мероприятия по основным направлениям Года консолидации
Мария Удовкина
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В конце форума намечен флешмоб «Якутия за Ленский мост».В конце форума намечен флешмоб «Якутия за Ленский мост».
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Гражданский форум-2019 под девизом «Консолидация во имя будущего» пройдет в Якутии 4-5 июля

В рамках Гражданского форума состоятся дискуссионные площадки по основным направлениям Года консолидации: открытая власть, гражданская энергия, родные города и села, консолидация-общество-дело.

Также пройдут семинары, практикумы по проблемам некоммерческих организаций, отчетности, грантам и субсидиям. Организуется выставка лучших муниципальных практик по взаимодействию с НКО. Выступят приглашенные эксперты – генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, тренер образовательных программ Общественной палаты Российской Федерации Алексей Арбузов и другие, сообщает ЯСИА.

В конце форума намечен флешмоб «Якутия за Ленский мост».

ИСТОЧНИК KP.RU

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