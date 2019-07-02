Цифровизацию услуг Пенсионного фонда обсудят в Якутии

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-02T10:02:09+03:00

В настоящий момент Пенсионный фонд России предоставляет порядка 26 услуг и 115 подуслуг. Все они предоставляются в электронном виде, но пока что формально. Фото: ЯСИА.

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С 2 по 5 июля в Якутске пройдет семинар-совещание Пенсионного фонда по вопросам цифровых технологий, сообщает ЯСИА.

- По статистике в настоящий момент ПФР фиксирует, что обращения за услугами в электронном виде растет двухкратно каждый год. В ближайшее время мы надеемся, что те изменения, которые производятся в рамках трансформации информационных систем пенсионного фонда, позволит гражданам получать услуги по жизненным ситуациям и главное получать их в проактивном режиме, — отметил Евгений Турчак, начальник департамента организации предоставления государственных услуг и цифрового развития Пенсионного фонда России.

В настоящий момент Пенсионный фонд России предоставляет порядка 26 услуг и 115 подуслуг. Все они предоставляются в электронном виде, но пока что формально.

В Якутии отделение ПФР республики занимает 16 место среди 86 регионов России. С января по май 2019 года поступило 110 тысяч заявлений, из них 86% — электронно.

ИСТОЧНИК KP.RU