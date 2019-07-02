На время проведения VII Спортивных игр в Амгу будут летать самолеты
Полярные авиалинии открывают специальный рейс в Амгу с 3 по 8 июля
Тариф в одно направление составит 1800 рублей.
Изменить размер текста:
На период проведения VII Спортивных игр народов Якутии, «Полярные авиалинии» открывают рейсы в Амгу с 3 по 8 июля. Такое решение было принято в ходе совместного совещания оргкомитета игр и руководства авиакомпании.
Перевозки будут осуществляться с аэропорта «Маган» на самолете АН-2 вместимостью 12 пассажиров. Тариф в одно направление составит 1800 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU