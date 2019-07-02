На время проведения VII Спортивных игр в Амгу будут летать самолеты

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-02T09:11:16+03:00

Полярные авиалинии открывают специальный рейс в Амгу с 3 по 8 июля

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На период проведения VII Спортивных игр народов Якутии, «Полярные авиалинии» открывают рейсы в Амгу с 3 по 8 июля. Такое решение было принято в ходе совместного совещания оргкомитета игр и руководства авиакомпании.

Перевозки будут осуществляться с аэропорта «Маган» на самолете АН-2 вместимостью 12 пассажиров. Тариф в одно направление составит 1800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU