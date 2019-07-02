Дело замдиректора «Теплосервиса» направлено в суд
«Теплосервис» с 2009 года стоил жилой комплекс «Северянка» на Покровском тракте. Для строительства привлекались деньги граждан путем заключения договоров инвестиционной деятельности и договоров долевого участия в строительстве жилых домов.
Однако сами квартиры уже были реализованы другим гражданам.
Кроме того, разрешения на строительства одного из земельных участков у «Теплосервиса» не было. Застройщики скрыли это от граждан. Впоследствии в 2015 году самовольная постройка была снесена.
От преступных действий пострадали 34 гражданина, которым причинен материальный ущерб на сумму свыше 39 млн рублей.
Руководитель компании обвиняется в совершении 10 эпизодов преступлений.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU