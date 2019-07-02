Дело замдиректора «Теплосервиса» направлено в суд

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-02T08:52:03+03:00

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«Теплосервис» с 2009 года стоил жилой комплекс «Северянка» на Покровском тракте. Для строительства привлекались деньги граждан путем заключения договоров инвестиционной деятельности и договоров долевого участия в строительстве жилых домов.

Однако сами квартиры уже были реализованы другим гражданам.

Кроме того, разрешения на строительства одного из земельных участков у «Теплосервиса» не было. Застройщики скрыли это от граждан. Впоследствии в 2015 году самовольная постройка была снесена.

От преступных действий пострадали 34 гражданина, которым причинен материальный ущерб на сумму свыше 39 млн рублей.

Руководитель компании обвиняется в совершении 10 эпизодов преступлений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU