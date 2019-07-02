На детских площадках сразу в четырех округах Якутска выявлен целый ряд нарушений

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-02T08:16:35+03:00

Нарушения были замечены в Промышленном, Октябрьском, Строительном и Гагаринском округах.

До начала осени опасные объекты будут демонтированы

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1 июля Сардана Авксентьева провела рабочее совещание по обеспечению безопасного активного отдыха детей на территории городского округа.

Активисты партийного проекта «Единой России» в ходе проведенного мониторинга выявили ряд нарушений на детских площадках города Якутска в Промышленном, Октябрьском, Строительном и Гагаринском округах. Руководители указанных территориальных управлений приняли замечания, отметив, что демонтаж детских площадок будет проводиться до начала осени.

Глава Строительного округа Савва Михайлов в ходе совещания внес предложение рассмотреть на уровне Якутской городской Думы новый муниципальный нормативный акт о порядке продажи алкогольной продукции не ближе, чем на 50 метров от детских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU