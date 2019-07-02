В Якутске мужчина похитил у женщины телефон пока провожал ее до дома

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-02T06:08:14+03:00

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Пострадавшая на улице познакомилась с мужчиной. Он предложил проводить ее до дома, на что та согласилась. Позже женщина обнаружила пропажу денег и имущества. Общая сумма причиненного ущерба составила 6500 рублей.

Злоумышленником оказался 46-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что, провожая потерпевшую, незаметно вытащил из её сумочки смартфон. Затем с помощью услуги «мобильный банк» он похитил деньги с её банковского счёта. Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU