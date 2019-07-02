Стали известны подробности ДТП в Томпонском районе

СЕГОДНЯ 05:22 2019-07-02T05:22:43+03:00

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1 июня на федеральной дороге «Колыма» водитель «Тайота Королла Спасио» столкнулся со встречной машиной «Тайота Хайс».

За рулем «Хайса» находился 53-летний предприниматель и 4 пассажира. По словам водителя, все они были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате ДТП пассажирка «Короллы» скончалась, трое несовершеннолетних получили травмы, водитель и остальные пассажиры отделались ушибами. Всего в салоне находилось 7 человек.

В «Хайсе» перелом ноги получила пассажирка, сидевшая на переднем сидении. Благодаря пристегнутым ремням безопасности остальные пассажиры, среди которых был 6-летний ребенок в детском автокресле, не пострадали.

Со слов водителя микроавтобуса, скорость «Короллы» была высокой, видимость ограничивала пыль, которая поднялась от проезжавших в этот момент большегрузов, а белая иномарка появилась столь внезапно, что мужчина даже не успел что-то предпринять, чтобы избежать столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU