Жители Маганского тракта на сутки остались без интернета из-за кражи кабеля

СЕГОДНЯ 04:41 2019-07-02T04:41:52+03:00

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19-летний злоумышленник ночью похитил 100 метров интернет-кабеля. Сумма ущерба составила 40 000 рублей.

По словам молодого человека, похищенное он успел сбыть. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU