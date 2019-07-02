2019-07-02T04:41:52+03:00
Происшествия

Жители Маганского тракта на сутки остались без интернета из-за кражи кабеля

Злоумышленник похитил и продал 100 метров интернет-кабеля
Мария Удовкина
Поделиться:
Сумма ущерба составила 40 000 рублей. Фото: News.ykt.Сумма ущерба составила 40 000 рублей. Фото: News.ykt.
Изменить размер текста:

19-летний злоумышленник ночью похитил 100 метров интернет-кабеля. Сумма ущерба составила 40 000 рублей.

По словам молодого человека, похищенное он успел сбыть. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улица Жорницкого будет временно перекрыта
В Якутске мужчина похитил у женщины телефон пока провожал ее до дома
Стали известны подробности ДТП в Томпонском районе
Представители более 60 стран приехали в Якутск чтобы обсудить вопросы сохранения языка
Команда СВФУ заняла призовое место в международном турнире по быстрым шахматам
В Томпонском районе на встречке столкнулись два автомобиля
Прогноз погоды на 2 июля
2 июля в республике отметят День реки Лена
В Кобяйском районе несовершеннолетний мотоциклист совершил ДТП
В Якутии зарегистрированы 140 случаев укуса клещами
Победителем конных скачек на приз главы Якутии стал участник из Чурапчинского района
Жителей Вилюйска поздравили из космоса [Видео]
В Якутии глава наслега подозревается в подделке документов
На Sakha Innovation-2019 назвали лучшие проекты
Кубок главы Якутска по конным скачкам выиграл участник из Олекминского района
1-3 июля в Якутске отключат холодную воду
В Якутии пройдет фестиваль «Полевая кухня»
Глава Якутии принял делегацию из китайской провинции Хэйлунцзян